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На Волыни община УПЦ защищает свой храм, который пыталась захватить ПЦУ

12.12.2019 / 14:21
На Волыни община УПЦ защищает свой храм, который пыталась захватить ПЦУ
Полиция в селе Мышев Источник: Центр информации УПЦ
По информации издания «БУГ», жители села Мышев рассказали, что «в этот же день сотрудники полиции обошли село, составляя собственные списки верующих, кто и за какую Церковь»

В Волынской области незаконно перерегистрированная община Украинской Православной Церкви Свято-Николаевского храма села Мышев Иваничевского района продолжает отстаивать свои права на храм и возможность проведения в нем богослужений.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на волынское издание «БУГ».

«10 декабря в Иваничевском районе полиция предложила представителям религиозных общин УПЦ и ПЦУ сесть за стол переговоров по поводу порядка проведения богослужений, чтобы избежать возникновения конфликтов», - сообщается в источнике.

По словам волынских правоохранителей, участия в самих переговорах они не принимали.

«Мы просто дали возможность пообщаться. Наше дело простое - мы обеспечиваем охрану общественного порядка», - сказал и.о. начальника Иванычевского отделения полиции Вячеслав Мартынюк, добавив, что проведенные переговоры не принесли результатов.

По информации издания «БУГ», жители села Мышев рассказали, что «в этот же день сотрудники полиции обошли село, составляя собственные списки верующих, кто и за какую Церковь».

В полиции отметили, что в связи с событиями у храма и фактом «самоуправства» было открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся соответствующие следственные действия.

Храм во время проведения следственных действий так останется опечатанным.

Как ранее сообщалось в СМИ, 16 мая года общину Свято-Николаевского храма без ее ведома незаконно перевели в ПЦУ, хотя решение верующих остаться в УПЦ было  не раз подтверждено протоколом собрания общины.

30 ноября активисты ПЦУ пытались захватить храм, однако не нашли достаточной поддержки: из 150 человек, пришедших в этот день на собрание к храму, 117 выразили поддержку УПЦ.

После публичного противостояния общины храма с представителями ПЦУ, правоохранители повесили на храм свои замки.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу, захват храмов
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