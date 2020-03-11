Минцифры планирует внедрить пилотные проекты электронного голосования на местных выборах в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины работает над введением электронного голосования, планирует несколько пилотов на местных выборах, которые запланированы на осень 2020 года, сообщается на сайте министерства.

"Полноценного "е-голосования" на местных выборах еще не будет. Однако, у нас большие планы по экспериментальным проектам на отдельных избирательных участках", - сообщили в Минцифры.

Как отметили в министерстве, проведенное международными партнерами IFES при поддержке USAID и UK AID исследование подтверждает целесообразность внедрения новых избирательных технологий.

В Минцифры также сообщили рабочей группе, которая работает над будущим законопроектом по электронному голосованию и о создании первой концепции законопроекта.

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