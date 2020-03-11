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Минцифры планирует внедрить пилотные проекты электронного голосования на местных выборах в Украине

11.03.2020 / 16:20
Министерство цифровой трансформации Украины работает над введением электронного голосования, планирует несколько пилотов на местных выборах, которые запланированы на осень 2020 года.

Министерство цифровой трансформации Украины работает над введением электронного голосования, планирует несколько пилотов на местных выборах, которые запланированы на осень 2020 года, сообщается на сайте министерства.

"Полноценного "е-голосования" на местных выборах еще не будет. Однако, у нас большие планы по экспериментальным проектам на отдельных избирательных участках", - сообщили в Минцифры.

Как отметили в министерстве, проведенное международными партнерами IFES при поддержке USAID и UK AID исследование подтверждает целесообразность внедрения новых избирательных технологий.

В Минцифры также сообщили рабочей группе, которая работает над будущим законопроектом по электронному голосованию и о создании первой концепции законопроекта.

Источник

Министерство цифровой трансформации, пилотный проект
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