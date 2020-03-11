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Киевляне получат февральские платежки за отопление и горячую воду со скидкой в ​​25%

11.03.2020 / 15:49
В Киеве февральские начисления за отопление и горячую воду были уменьшены на 26% и 24% соответственно, в бумажной платежке за февраль сумма скидки будет указана в графе "Пересчет".

Об этом сообщил директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Причиной пересчета называют низкую цену газа и новый правовой механизм, позволяющий учитывать актуальную цену газа в платежках.

"Пересчет стоимости услуг стал возможным после появления в правовом поле механизма, который позволяет теплоснабжающим компаниям учитывать актуальную цену газа при начислении за услуги.

Этот механизм предусмотрен Постановлением Кабмина №1082, принятым 24 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

В "Киевтеплоэнерго" говорят, что раньше цена газа определялась перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний. Однако начиная с декабря 2019 года киевляне получают скидку за отопление и горячую воду в соответствии с актуальной ценой газа в расчетном периоде.

"В феврале в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1224,26 грн - вместо установленного тарифа стоимости 1654,41 грн/Гкал.

Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 м² составляет 24,34 грн/м² (с учетом температурного коэффициента и газовой "скидки") при нормативном тарифе 38,5 грн/м². Стоимость 1 м³ горячей воды также уменьшилась примерно на 23 грн", - отметил Лопатин.

В компании напоминают, что стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%. Общая сумма перерасчета в Киеве за февраль этого года составила более 414 млн грн.

Напомним: 12 февраля экс-премьер Алексей Гончарук заявил, что в феврале 2020 года платежки за жилищно-коммунальные услуги будут самыми низкими за всю зиму.

17 января Антимонопольный комитет рекомендовал предприятиям теплокоммунэнерго и органам местного самоуправления пересмотреть тарифы для населения за отопление и горячую воду из-за снижения цены на газ.

24 декабря 2019 года Кабмин принял постановление, которое позволило теплоснабжающим компаниям корректировать размер начислений за тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению, централизованному снабжению горячей воды потребителям в связи с изменением для них цены природного газа.

В начале декабря 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что найдено решение, которое позволит снизить тарифы на отопление почти вдвое следующей зимой.

Источник 

киевляне, тариф, платежки
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