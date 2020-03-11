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Инфляция в Украине по итогам февраля упала до 2,4% в годовом измерении

11.03.2020 / 10:18
Потребительские цены в Украине после увеличения на 0,1% в январе, в феврале этого года снизились на 0,3%, тогда как в феврале-2019 их рост составил 0,5%, сообщила Государственная служба статистики во вторник, 10 марта.

В результате в годовом измерении инфляция по итогам февраля-2020 замедлилась до 2,4% с 3,2% по итогам января и 4,1% – по итогам 2019 года.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в феврале этого года третий месяц подряд оставалась на отрицательном уровне – "минус" 0,1%, в результате базовая инфляция в годовом измерении также упала c 3,3% до 3,0%.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. "Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Однако ускорится в четвертом квартале", – отметил НБУ. По его данным, до конца года она вернется в рамки целевого диапазона.

Источник

цены, инфляция
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