Иностранным инвесторам рекомендуют воздержаться от инвестиций в Украину

Об этом сообщается в аналитическом отчете для инвесторов.

Сообщается, что после замены правительства возрос риск беспрепятственному сотрудничество Украины с МВФ.

"Мы не видим возможности для нового кабинета сделать что-то лучше, чем предыдущий, Украина попадет в серьезный политический кризис уже в этом году", - говорится в отчете.

В компании считают, что одним из ключевых последствий перестановок в Кабмине, являются риски популистской политики вместо структурных реформ и возврат контроля над принятием решений олигархами.

"Мы рекомендуем инвесторам избегать государственного долга Украины (как внутренего, так и внешнего - ЭП) , хотя бы до тех пор, пока не поступит четкое и однозначно позитивное сообщение от МВФ об Украине", - заявляет компания.

Делая вывод о перезагрузки правительства, Concordе Capital не полностью исключают возможность скорой сделки с МВФ.

"Если основным требованием фонда останется принятие закона, препятствующего денационализации Приватбанка (поскольку единственным требованием от фонда в 2016 году была его национализация - ЭП), шанс на сделку будет", - резюмируют в отчете.

Напоминаем: инвестиционная компания Concordе Capital рекомендует вкладывать в ВВП-варранты Украины.

Игорь Уманский провел первую встречу в должности министра финансов с постоянным представителем МВФ в Украине Йост Люнгманом. Он отметил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ.

Финансовый агломерат Morgan Stanley советуют клиентам сократить позиции в украинских еврооблигациях из-за неопределенности с новым правительством.

Международный валютный фонд отмечает активный диалог с Украиной по новой программе финансирования на 5,5 миллиардов долларов, но затрудняется назвать возможные сроки ее утверждения.

7-го декабря Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.

29 февраля в фонде заявили, что команда специалистов МВФ достигла существенного прогресса в обсуждении с Украиной законодательных инициатив.

В Нацбанке заявили, что Украина завершает работу над требованиями МВФ для начала новой кредитной программы.

Ранее СМИ сообщали, что финансовый комитет Рады изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам, но обновленный текст не согласовал МВФ.

4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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