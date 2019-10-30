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Зеленский: Украина – это страна возможностей

30.10.2019 / 09:01
Зеленский: Украина – это страна возможностей
Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов не потерять возможность вкладывать в Украину и сообщил, что наша страна становится стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса.

Об этом сообщает Офис президента.

"Вы точно слышали о бизнесменах, которые не поверили в Google или потеряли возможность купить WhatsApp за небольшую сумму. Украина – это страна возможностей. И сегодня они стучатся в вашу дверь. Но, как говорится, оpportunity never knocks twice (рус. "шанс никогда не стучится дважды" — ред.). Поэтому не упустите возможности, пожалуйста. "Не проспите Украину", - сказал президент во время выступления на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариуполе во вторник, 29 октября.

Зеленский также анонсировал презентацию "инвестиционного меню", а именно ряда знаковых проектов-"магнитов".

"Государство обеспечит их полную поддержку на уровне президента и премьер-министра, защитит от коррупции и предоставит пиар на государственном уровне. Моя цель - чтобы в мировых учебниках рядом с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура появилась Украина", - сообщил глава государства.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина имеет благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, неисчерпаемый сельскохозяйственный и индустриальный потенциал, а украинцы являются трудолюбивыми и талантливыми. "Все это – наши ответы на один вопрос: Why should you invest in Ukraine? (рус. "Зачем вам инвестировать в Украину?" – ред.)", - пояснил он.

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экономика, инвестиции, инвесторы, Зеленский
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