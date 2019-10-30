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Украина находится на пороге экономического прорыва, убежден Зеленский

30.10.2019 / 09:42
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в стране в ближайшем будущем произойдет экономический прорыв, о чем говорят ключевые профильные показатели.

"Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и всё для этого делаем", - сказал он, выступая во вторник, 29 октября, на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе.

Зеленский отметил, что о реальности такого прорыва свидетельствуют ключевые показатели.

"Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы в отношении экономического роста Украины в следующем году. Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на "стабильный" и "положительный", - перечислил он.

Президент указал, что Украина существенно улучшила позиции по защите миноритарных акционеров и при получении разрешений на строительство.

Также, по его словам, снижение Нацбанком Украины учетной ставки на 1% свидетельствует о замедлении инфляции и будет способствовать удешевлению кредитных средств.

"Украина становится действительно стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса", - убежден Зеленский.

Источник 

экономика, Зеленский, экономический прорыв
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