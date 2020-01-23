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Зеленский: Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы

23.01.2020 / 10:46
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал международных инвесторов стать "архитекторами успеха новой Украины".

"Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Главным драйвером для экономического развития является возможность получать прибыль. И мы одна из немногих стран, которая сейчас позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал. Сегодня мы недоинвестированные и недолюбленные", - сказал он во время своего выступления в Давосе в среду, 22 января.

Зеленский призвал инвесторов вкладывать в Украину.

"Сегодня прагматическому и окаменевшему миру остро не хватает чуда. А мировая экономика, которая находится на грани нового глобального кризиса, нуждается в экономическом чуде. Украина – это именно то место, где случаются чудеса. И моя цель, чтобы в учебниках, рядом с кейсами Японии, Южной Кореи и Сингапура появилась Украина. Поэтому, присоединяйтесь!", - сказал он.

Президент указал, что новая украинская власть создает равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы.

"У нас есть все, чтобы стать успешной страной. Благоприятные климатические условия, очень выгодное географическое положение, неисчерпанный аграрный и индустриальный потенциал, и наш самый ценный ресурс – невероятно креативные и очень талантливые люди, входящие в Топ-50 по рейтингу Human Capital Indeх", - отметил он.

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экономика, инвестиции, Зеленский
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