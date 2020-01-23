Госстат: промпроизводство в Украине в 2019г снизилось на 1,8%

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду, 22 января.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в в стране в декабре-2019 к декабрю-2018 снизилось на 8,3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в декабре прошлого года промышленное производство уменьшилось на 1,7%, а с учетом сезонного фактора – на 1,1%.

Согласно сообщению, в целом за 2019 год в перерабатывающей промышленности производство упало на 2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 4,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров осталось на уровне 2018 года.

В перерабатывающей промышленности в декабре-2019 к декабрю-2018 падение составило 5,4%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 8,5%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 15,7%.

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