Войти | Зарегистрироваться
10:59

четверг,
23 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Зеленский обещает спецусловия при инвестициях в Украину от $100 млн и налоговые льготы при приватизации от $10 млн

23.01.2020 / 09:44
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал пятилетние налоговые каникулы для инвесторов, которые приобретут объекты приватизации на $10 млн и больше.

"В первые два года всем инвесторам, которые пойдут в приватизацию $10 млн плюс, мы даем налоговые каникулы. Вы не будете уплачивать пять лет налог на прибыль", – сказал Зеленский в Давосе в среду, 22 января, в ходе World Economic Forum Book Club.

Он также анонсировал старт программы для инвесторов Investment nanny.

"Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину $100 млн плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством – государство будет вас защищать. У вас будет свой менеджер, который разговаривает на пяти языках. И 24/7 он будет с вами работать – любой вопрос, любая проблема – контакт с этим менеджером и у вас не будет проблем", – пояснил Зеленский.

"Мы серьезно настроены на приватизацию и для тех инвесторов, кто будет принимать участие в аукционах и будет покупать госкомпании в 2020 и 2021 гг., на пять лет для них вводятся налоговые каникулы по налогу на прибыль", – прокомментировала замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в Facebook.

"Мы уже внедрили стимулы для обновления производственных активов – теперь их можно будет амортизировать ускоренно (от двух до пяти лет)", – добавила она.

По словам Ковалив, соответствующие законопроекты будут внесены в парламент в ближайшее время.

Источник

приватизация, инвестиция, Давос, Зеленский, Экономика
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 января
22 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.