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Зеленский подписал закон, который разблокирует большую приватизацию

30.04.2021 / 14:22
Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, который Рада приняла 30 марта.

Об этом сообщает Офис президента.

"Этот закон позволяет начать подготовку и проведение большой приватизации на аукционах, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 с марта 2020 года.

Документ предусматривает, что в период действия карантина не проводятся аукционы со снижением стартовой цены, аукционы по методу изучения ценовых предложений, а также приватизация путем выкупа объектов большой приватизации.

Государственное имущество разрешается продавать только на аукционе с условиями, когда торги выигрывает покупатель, предложивший наивысшую цену и взял на себя обязательства выполнить условия продажи", - говорится в сообщении.

"Несмотря на коронакризис, неизменной остается наша цель на приватизацию государственных предприятий, которые часто управляются крайне неэффективно и являются рассадниками коррупции.

Более того, чтобы обеспечить быстрое восстановление экономики после пандемии и рост благосостояния наших граждан, мы должны улучшать бизнес-климат и создавать благоприятные условия для привлечения в Украину инвестиций", - заявил Зеленский.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним: Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4543 относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которую остановили из-за пандемии коронавируса.

Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.

Источник

приватизация, ВР, Зеленский
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