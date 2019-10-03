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Рада отменила перечень запрещенных к приватизации объектов

03.10.2019 / 15:54
Верховная Рада приняла закон, который отменяет перечень объектов, не подлежащих приватизации.

За соответствующий законопроект №1054-1 "О признании таким, что утратил действие, Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации"проголосовали во втором чтении и в целом 250 народных депутатов.

Документ предусматривает отмену перечня запрещенных к приватизации объектов. Впрочем, в Законе "О приватизации государственного и коммунального имущества" содержатся критерии, которые определяют, что не подлежат приватизации: дороги, газотранспортная система, метрополитен и многое другое. Это означает, что объекты стратегической инфраструктуры не будут приватизированы.

Кроме того, согласно документу, вносятся изменения в закон «О приватизации государственного и коммунального имущества» относительно определения критериев объектов, которые не подлежат приватизации. В частности, устанавливается, что объекты права государственной собственности, которые находятся на временно оккупированных территориях, не подлежащих приватизации, до полного восстановления конституционного строя Украины на этих территориях.

Как сообщалось, в начале сентября Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров передать до 1 декабря 2019 года около 500 госпредприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через “Prozorro. Продажи” в рамках малой приватизации.

Источник 

приватизация, ВР
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