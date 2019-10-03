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Рада забрала госфинансирования у партий, которые не набрали 5% на выборах

03.10.2019 / 15:23
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, которым отменяется государственное финансирование партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

Об этом шла речь на заседании Верховной Рады

За соответствующий законопроект проголосовали 237 народных депутатов, 233 из которых представители "Слуги народа".

Между первым и вторым чтением законопроекта №1029 ряд народных депутатов вносили предложения об отмене этих норм. Однако во время голосования на заседании Рады за эти правки в среду, все они были провалены.

Соответственно, эти нормы остались такими же, как и были в законопроекте к первому чтению.

Так, изменения предусматривают, что ежегодно партиям будут выделять сотую часть от минимальной заработной платы, умноженную на количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду. Сейчас этот коэффициент составляет две сотых.

Однако право на госфинансирование будут иметь исключительно партии, набравшие на выборах не менее 5% голосов (ранее было 2%).

Напомним: 29 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", в котором содержится норма об отмене госфинансирования партий, не преодолевших 5% барьер.

В 2019 году Нацагентство по предупреждению коррупции должно распределить между парламентскими политическими партиями 565,7 млн гривен.

НАПК предоставило государственное финансирование 11 партиям на основании результатов последних внеочередных выборов в Верховную Раду 21 июля.

Источник 

партии, ВР, госфинансирование
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