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Только 4 партии могли бы зайти в Раду, если бы сейчас провели выборы

05.02.2020 / 12:48
Президентская партия "Слуга народа" продолжает пользоваться наибольшей поддержкой в ​​украинском обществе.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года

Согласно опросу, рейтинг политических сил возглавляет партия "Слуга народа" с 42,2% поддержки среди тех, кто определился и намерен голосовать. На втором месте партия "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,5%. "Европейская солидарность" Петра Порошенко третья - 9,5%. "Батькивщина" четвертая - 8,1%.

Поддержка других партий – ниже 4%. Тех, кто не определился – около 16%.

В опросе приняли участие граждане от 18 лет и старше. Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним: выборы в Верховную Раду проходили в июле 2019 года.

Тогда президентская партия "Слуга народа" впервые в украинской истории смогла сформировать монобольшинство в парламенте.

За кандидатов от этой партии проголосовали 43,16% избирателей, пришедших на участки.
Всего в парламент смогли попасть 5 партий.

Согласно опроса группы "Рейтинг", проведенного в декабре 2019 года, "Слуга народа" имела поддержку 47,8%.

Источник

выборы, опрос, партии, ВР
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