Источники: партии поделили комитеты в Раде

По вопросам евроинтеграции - "Европейской солидарности". Комиссию по вопросам ветеранов также возглавит представитель "ЕС". Об этом заявили источники в партии "Слуга народа", а также свидетельствует комментарий избранного нардепом от партии "Европейская солидарность" Артура Герасимова.

Такое решение было принято в понедельник, 26 августа, на заседании подготовительной группы парламента. Во вторник состоится заседание рабочих подгрупп и подготовительной группы, где распределение по комитетам должны утвердить окончательно.

Кресло вице-спикера решили отдать внефракционным депутатам.

По словам Герасимова, «Евросолидарность» получила наименьшее представительство в руководстве комитетами.

Прямая речь Герасимова: "Слуга народа" получила 68 должностей председателей, первых заместителей и так далее. "Голос" - 13. "Батькивщина" и ОПЗЖ - по 11, внефракционным отдали 9 должностей и руководство комитетом по правам человека. А ЕС получила всего три места: председателя комитета и двух заместителей. Эти ребята любят математику, но что-то не сходится.

...ЕС возглавит комитет по евроинтеграции. Это будет Иванна Климпуш-Цинцадзе. И комиссию по делам ветеранов возглавит Яна Зинкевич. Но эта комиссия не может быть создана на весь срок каденции Рады, а ее придется ежегодно продлевать».

Ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будущим оппозиционным фракциям предлагают возглавить комитеты по вопросам прав человека и деоккупации временно оккупированных территорий, свободы слова, молодежи и спорта, евроинтеграции и комиссию по вопросам ветеранов.

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