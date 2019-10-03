В правительстве планируют ввести платный проезд по дорогам для иностранцев

"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз.

Например, в Украине заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и надеяться, что депутаты это поддержат", - подчеркнул министр.

Криклий добавил, что в следующем году из госбюджета планируется получить дополнительные средства на дороги.

"Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель - отремонтировать 24 тысячи километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть", - заявил министр.

Напомним: Кабмин намерен за 5 лет отремонтировать 24 тысячи километров дорог общего пользования государственного значения.

В правительстве также планируют начать строительство первых платных и концессионных дорог в Украине.

Источник