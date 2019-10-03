Войти | Зарегистрироваться
17:58

четверг,
03 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

В правительстве планируют ввести платный проезд по дорогам для иностранцев

03.10.2019 / 17:18
В Кабинете министров планируют сделать платным проезд по дорогам Украины для иностранцев. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочего совещания в Николаеве.

"Для иностранцев планируем ввести платный проезд по дорогам Украины. Ведь они не всегда покупают акцизы и получается не совсем справедливо по отношению к нашим автомобилистам, которые платят акциз.

Например, в Украине заезжает большая фура с полным баком горючего на иностранных номерах, она проезжает тысячи километров по нашим дорогам и ничего за это не платит. Поэтому мы будем планировать определенный механизм и надеяться, что депутаты это поддержат", - подчеркнул министр.

Криклий добавил, что в следующем году из госбюджета планируется получить дополнительные средства на дороги.

"Ведь если мы хотим реализовать амбициозную цель - отремонтировать 24 тысячи километров дорог за 5 лет, то, кроме дорожного фонда, должны получить еще и средства из общего фонда. Ресурсы для этого есть", - заявил министр.

Напомним: Кабмин намерен за 5 лет отремонтировать 24 тысячи километров дорог общего пользования государственного значения.

В правительстве также планируют начать строительство первых платных и концессионных дорог в Украине.

Источник

Кабмин, проезд, дороги
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.