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Президент объяснил, почему дороги строят в пандемию

21.12.2020 / 09:42
Президент Владимир Зеленский считает, что инфраструктура очень важна в борьбе с пандемией, так как "быстрые начали добираться до больных быстро".

Об этом  шла речь интервью Зеленского для The New York Times

Прямая речь: "Многие обвинений в мой адрес, мол, во время пандемии я уделял много времени инфраструктуре. Сейчас люди увидели, что наши быстры начали добираться до больных быстро ".

Кроме того, дороги позволили пожарным машинам оперативно добираться к местам возгорания, в частности во время лесных пожаров на Луганщине.

"А сейчас не за сутки можно доехать, а появилась возможность добираться за минуты. Когда тушили пожары, мы сохранили огромное количество жизней. Сейчас мы видим, что инфраструктура важна. Мы уже сделали, и это подтверждено, четыре тысячи километров дорог в этом году, что превышает общее количество километров дорог, сделанных за предыдущие 10 лет. За год сделали в 10 раз больше, чем за десять лет в сумме. Это, я считаю, правильный шаг. Скажу честно, я этим очень горжусь, считаю, что здесь все мы сработали", – пояснил Зеленский.

По его словам, в Украины есть шанс за четыре-пять лет построить все инфраструктурные узлы.

Отдельной темой президент выделил строительство сообщения с оккупированными территориями.

"Туда тоже теперь добираются гуманитарные грузы как из Украины, так и от Красного Креста. Там мы просто построили мосты, открывали КПВВ – контрольно-пропускные пункты, этого не было. То же сделали на территории, прилегающей к оккупированного россиянами полуострова Крым. Там тоже открыли современные КПВВ, люди приезжают, они могут там получить все административные, финансовые услуги, отдохнуть, принять душ", – сказал Зеленский.

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дороги, коронавирус, Зеленский
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