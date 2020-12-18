Иваночко: Пока власть превращает Украину в шапито, ОПЗЖ сохраняет холодную голову и трезвый рассудок

Такое мнение на своей странице в Facebook высказала украинский общественный деятель Инна Иваночко.

Политический эксперт напомнила, что издание «Вести» опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных украинцев, согласно которому действующий Президент Украины Владимир Зеленский не попал даже в тройку самых влиятельных лиц, уступив феномену пандемии, послам стран G7 и олигарху Ринату Ахметову.

«Издание приводит причины, по которым Зеленский оказался так низко, но они настолько прозрачны, что давайте лучше поговорим о человеке, который идет вслед за президентом. Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук в большую политику вернулся не так давно – летом 2018 года. За эти два года политик приложил руку к превращению новосозданной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» во вторую по рейтингу политическую силу в Украине. А сам он вырос в политика, который решает вопросы государственного уровня. Отсюда и место в рейтинге влиятельности вслед за Президентом», – объяснила Инна Иваночко.

По мнению аналитика, секрет успешности Виктора Медведчука кроется в правильно расставленных приоритетах.

«Очевидно, что главная проблема Украины – военный конфликт на Донбассе. Политик презентовал мирный план, который одобрили в Москве, Донецке и Луганске, и который реально способен положить конец войне. Действующая власть отказывается его реализовать, но сам Медведчук обещает сделать это, когда его политическая сила получит власть в Украине. Еще один вопрос, волнующий украинцев – высокие тарифы на услуги ЖКХ. Медведчук договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о снижении цен на газ для Украины и возобновлении прямых поставок. Механизм позволит уменьшить цену газа практически вдвое, а значит – снизить тарифы», – констатировала эксперт.

Кроме того, продолжила Иваночко, Виктор Медведчук лично с президентом РФ Владимиром Путиным решил вопрос снятия санкций с ряда украинских предприятий, что могло бы подтолкнуть Киев и Москву к нормализации отношений и восстановлении экономических связей.

Но власть, отметила общественный деятель, игнорирует эту возможность, которая, к слову, очень помогла бы стагнирующей экономике.

«И вот сейчас, в условиях пандемии коронавируса, Медведчук договорился с Россией сначала о поставках вакцины в Украину, а потом, когда власти публично отказались от такой возможности, решил вопрос производства вакцины в Украине. Что очень важно, ведь это позволит спасти тысячи жизней украинцев и создаст рабочие места на украинских предприятиях. То есть, Виктор Медведчук и партия ОПЗЖ работают точечно, но эти точки – важнейшие проблемы Украины», – акцентировала внимание Инна Иваночко.

Поэтому, указала эксперт, пока власть превращает страну в шапито, хотя бы оппозиция сохраняет холодную голову и трезвый рассудок.

«Когда-то последствия этого "зеленого нашествия" придется разгребать. Судя по данным социологии, украинцы не против доверить эту миссию ОПЗЖ. Рейтинг партии вырос до 22%, а на местных выборах ОПЗЖ победила в шести регионах, став всеукраинской политической силой. Показательно, что кроме Медведчука в рейтинг попали и другие его соратники по ОПЗЖ – Сергей Левочкин и Юрий Бойко, которые заняли 35е и 49е место соответственно. Виктора Медведчука можно любить, можно не любить, но не считаться с его целеустремленностью и работоспособностью невозможно. Три года назад никто не знал, что он собрался вернуться в публичную плоскость, а сегодня он самый влиятельный Политик страны после Президента», – резюмировала политический эксперт Инна Иваночко.