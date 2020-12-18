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Невядомский: Медведчук единственный, кто беспокоится о выходе Украины из медицинского коллапса, спровоцированного пандемией

18.12.2020 / 19:20
Готовность Российской Федерации поделиться с украинскими учеными формулой производства вакцины от коронавируса «Спутник V» – это не альтруизм, а жест доброй воли, который полностью является заслугой председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Укрианы Виктора Медведчука.

Об этом в эфире канала «112 Украина» сказал президент ОО «Всеукраинская асоциация судей в отставке» Денис Невядомский.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский не царь, а всего лишь главный менеджер, задача которого – заботиться, в том числе, и о здоровье граждан. Но в данной ситуации этим вопросом занимается только Виктор Медведчук.

«Политика должна обслуживать экономические и социальные интересы граждан государства. Президент – гарант Конституции, человек, который обязан думать о жизни и здоровье граждан. Это не царь, не Бог. Это человек, который является главным менеджером. Мы его выбрали, дали ему свои деньги в виде налогов для того, чтобы он мог управлять честно и справедливо и думал прежде всего о людях. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, что один Медведчук беспокоится о том, чтобы Украина как можно быстрее вышла из этого медицинского коллапса, получила российскую вакцину», – сказал юрист.

По его мнению, попытки нынешней власти убедить всех, что под предложениями помощи от России скрывается лишь желание сделать из Украины колонию абсурдны, потому что с колониями не делятся формулами высоких технологий.

«Он (Виктор Медведчук. – Ред.) договорился не просто о том, чтобы ее (вакцину «Спутник V». – Ред.) нам дали. Нам дают формулу, нам дают возможность производства. Колониям никогда не дают высокотехнологичное производство, им не дают возможности делать что-то самим. В этой ситуации нам дают возможность производить самим. Знать что мы делаем, какие туда входят составляющие ингредиенты, для того чтобы мы понимали, чем мы будем людей прививать», – отметил Невядомский.

Кроме того, он добавил, что желание Российской Федерации помочь Украине не следует рассматривать как альтруизм – это акт доброй воли и результат переговоров, которые провел Виктор Медведчук.

«Нам дают эту формулу. Это не альтруизм – это акт доброй воли. Во-первых – это заслуга самого переговорщика, который поехал туда в тяжелых условиях и договорился о том, что Украине дают возможность не просто эту вакцину купить, а производить на своих мощностях. Это очень важный момент, это действительно жест доброй воли», – подчеркнул Денис Невядомский.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что в соответствии с законом о статусе народного депутата он имеет полное право вести переговоры и о закупке, и о производстве вакцины.

медицина, Медведчук, Невядомский, Спутник V
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