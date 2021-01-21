Медведчук поставил правительство перед дилеммой: геополитика или здоровье украинцев, – Еuronews

Об этом пишет итальянская редакция интернет-издания Еuronews.

На сайте отмечается, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» готова к производству вакцины и ждет, когда правительство решит свою дилемму.

«Недавно лаборатория “Биолек” в Харькове обратилась к правительству с просьбой протестировать, производить и распространять в Украине вакцину “Спутник V”, разработанную в России», – пишет Еuronews.

В издании подчеркивают, что правительство ведет себя сдержанно, так как стоит перед дилеммой: необходимо ввозить вакцину, произведенную государством, с которым якобы оно находится в состоянии войны.

Также на сайте отмечается, что единственный, кто поддерживает интересы лаборатории «Биолек», – это лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук, который ранее договорился с российской стороной о передаче Украине технологии по производству вакцины.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на сегодняшний день у Украины есть возможность эффективно противостоять пандемии коронавируса: «Россия готова передать нам технологию производства своей вакцины “Спутник V”, а в Украине имеется предприятие, которое может быстро наладить производство вакцины не только для собственного населения, но и на экспорт».

Народный депутат Украины отметил, что для этого нужна только политическая воля власти.

«Но власть, полностью зависимая от внешнего управления, руководствуется политической целесообразностью, ставя под угрозу жизни миллионов украинцев», – подчеркнул Медведчук.