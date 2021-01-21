Молчанов: Зеленскому надо взять на вооружение переговоры Медведчука в РФ и производить вакцину от COVID в Украине

Об этом в эфире NewsOne заявил политолог Кирилл Молчанов.

«Почему им (сотрудникам украинских посольств и консульств в РФ. – Ред.) не вакцинироваться? У них есть доступ, потому что они там находятся, есть осознание того, что вакцина эффективная. Почему они должны из-за каких-то идеологических причуд украинских Минздрава и МИД быть не вакцинированными? По большому счету, Президенту Украины Владимиру Зеленскому давно надо было взять на вооружение переговоры Медведчука, которые состоялись осенью (прошлого года, о поставках российской вакцины от COVID в Украину. – Ред.) и уже сейчас производить эту вакцину. времени хватало. Но у нас ждут какой-то манны небесной и надеются на "локдаун животворящий". По прогнозам, массовая вакцинация в Украине может быть в апреле 2022 года. Если такими темпами наша власть будет и дальше вести переговоры о вакцинации, то так оно и будет», – считает Кирилл Молчанов.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что Украина, как беднейшая в экономическом и социальном отношении страна Европы, может претендовать на льготное получение столь нужной вакцины. И возможности для этого есть: президент РФ Владимир Путин сказал лидерам G20, что Россия готова предоставить вакцину против коронавируса «Спутник V» другим странам, которые в ней нуждаются.

«Россия готова поставлять вакцину "Спутник V" в Украину, о чем уже было официально заявлено. Но стоило министру здравоохранения Украины М. Степанову робко упомянуть о возможности покупки "Спутник V", как ему устроили выволочку в посольстве США, после чего украинская власть покупать российскую вакцину отказалась. Причем выволочку министру устроила даже не посол, а временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин», – сказал политик.

В свою очередь, народный депутат Украины от ОПЗЖ Александр Лукашев заявил, что игнорирование украинскими властями возможностей по закупке технологии производства вакцины «Спутник V» обусловлено внешним управлением.

«Казалось бы, Виктор Медведчук уже договорился не только о закупке, но и о развертывании производства российской вакцины "Спутник V" на территории Украины... Но, нет! Наши, так называемые, заокеанские "партнеры" рассматривают Украину только как рынок сбыта своей продукции. Именно поэтому для них недопустимо производство этой вакцины в Украине», – сказал Александр Лукашев.