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Молчанов о производстве вакцины от COVID-19: Власть лишь сейчас пришла к тому, о чем Медведчук договорился в октябре 2020 года

07.05.2021 / 13:08
Действующая власть буквально пару недель назад поняла, что для вакцинации населения от коронавирусной инфекции неплохо было бы использовать вакцину, производимую хотя бы по лицензии, но на украинских предприятиях.

Такое мнение в эфире «Першого Незалежного» озвучил политолог Кирилл Молчанов.

«К тому, что предлагал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук еще в октябре прошлого года, власть пришла лишь сейчас. Возникает вопрос, поднимал ли Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос производства по лицензии того же препарата Pfizer. Почему бы этой компании не предоставить технологию производства вакцины Украине, раз мы партнеры и союзники США? Однако, есть уверенность, что в этом вопросе со стороны США будет отказ. Вряд ли они захотят делиться своими наработками», – убежден эксперт.

По мнению Молчанова, если бы в Украине было собственное производство вакцины от коронавируса, появилась бы и возможность составить четкий план вакцинации населения.

«А когда нам что-то привезли, что-то не довезли, та же Индия заявила, что поставки вакцины откладываются... В итоге, Украина бегает по миру с протянутой рукой, восклицая «Дайте нам хоть что-нибудь». Это – путь в никуда. Минимум три – четыре предприятия есть в Украине, способные выпускать вакцину по лицензии», – заявил политолог.

Политический эксперт объяснил также, почему украинская власть не согласилась на реализацию договоренностей по вакцине «Спутник V», достигнутых Виктором Медведчуком во время его визита в Москву.

«Мощности для производства подобной вакцины в Украине реально существуют, но власти на момент договоренностей Медведчука по вакцине было невыгодно, чтобы ОПЗЖ перехватила у нее инициативу в плане соглашений об этом. Затем главу Минздрава Максима Степанова вызвали в посольство США в Киеве, чтобы сказать, что в Украине никаких российских вакцин быть не должно. А на создание собственной вакцины Украине придется потратить миллиарды долларов», – резюмировал Кирилл Молчанов.

коронавирус, вакцина, Медведчук, Молчанов
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