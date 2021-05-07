Войти | Зарегистрироваться
15:07

пятница,
07 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Юридический отдел УПЦ опроверг заявление ПЦУ о решении Верховного суда в их пользу

07.05.2021 / 13:34
Юридический отдел УПЦ опроверг заявление ПЦУ о решении Верховного суда в их пользу
Источник: Центр информации УПЦ
Протоиерей Александр Бахов отметил, что религиозная община УПЦ в селе Сутковцы намерена продолжить защиту своих прав и еще раз обратится в суд, учитывая замечания, изложенные в данном решении Верховного суда

Глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов опроверг слова главы ПЦУ о том, что Верховный суд узаконил перерегистрацию общины УПЦ в селе Сутковцы Хмельницкой области.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в заявлении, опубликованном law.church.ua.

Верховный суд отказал в удовлетворении иска прихожан УПЦ из-за того, что они обратились не в тот суд, а не потому, что он признал законной перерегистрацию в ПЦУ.

Отец Александр Бахов отметил, что 6 апреля 2021 года Большая Палата Верховного Суда Украины приняла решение, текст которого не был опубликован. Но представители ПЦУ и лично ее глава активно распространяли манипуляционные заявления о первом случае подтверждения законности перерегистрации прихода УПЦ.

«Вчера оно (решение суда - ред.) появилось в Едином реестре судебных решений и мы теперь видим, что утверждение сторонников ПЦУ и Сергея Думенко абсолютно не соответствует действительности», - подчеркнул глава Юротдела УПЦ.

Протоиерей Александр объяснил, что «суд отказал в удовлетворении иска по причине избрания истцом ненадлежащего способа защиты своих прав, а не по причине законности перерегистрации религиозной общины УПЦ», здесь Большая Палата Верховного Суда определяет прежде всего процедурные моменты.

«В решении говорится о вопросах подсудности, то есть какие суды могут защищать права верующих в случае захвата их храмов или незаконной перерегистрации. Ведь в последние годы была некоторая неопределенность, поскольку после обращений в суд за защитой своих прав, обычно рассмотрение сводилось к решению того, какой суд должен рассмотреть дело. В этом Решении была сформирована определенность, что рассмотрение такой категории дел относится к хозяйственной юрисдикции. Кроме того, Большая Палата ВС обратила внимание на избрание способа защиты и предмет спора в таких делах», - отметил глава Юридического отдела.

Протоиерей Александр Бахов отметил, что религиозная община УПЦ в селе Сутковцы намерена продолжить защиту своих прав и еще раз обратится в суд, учитывая замечания, изложенные в данном решении Верховного суда.

По мнению главы Юридического отдела УПЦ, «в ПЦУ решили при отсутствии полного судебного решения сманипулировать на этой ситуации и распространить информацию о законности перехода в их структуру нашего прихода, и даже больше - заявить, что «Верховный Суд принял важное решение в вопросах изменения религиозными общинами своего подчинения». Но на самом деле, как мы видим из обнародованного решения - это абсолютно не соответствует действительности».

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.