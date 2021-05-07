Юридический отдел УПЦ опроверг заявление ПЦУ о решении Верховного суда в их пользу

Глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов опроверг слова главы ПЦУ о том, что Верховный суд узаконил перерегистрацию общины УПЦ в селе Сутковцы Хмельницкой области.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в заявлении, опубликованном law.church.ua.

Верховный суд отказал в удовлетворении иска прихожан УПЦ из-за того, что они обратились не в тот суд, а не потому, что он признал законной перерегистрацию в ПЦУ.

Отец Александр Бахов отметил, что 6 апреля 2021 года Большая Палата Верховного Суда Украины приняла решение, текст которого не был опубликован. Но представители ПЦУ и лично ее глава активно распространяли манипуляционные заявления о первом случае подтверждения законности перерегистрации прихода УПЦ.

«Вчера оно (решение суда - ред.) появилось в Едином реестре судебных решений и мы теперь видим, что утверждение сторонников ПЦУ и Сергея Думенко абсолютно не соответствует действительности», - подчеркнул глава Юротдела УПЦ.

Протоиерей Александр объяснил, что «суд отказал в удовлетворении иска по причине избрания истцом ненадлежащего способа защиты своих прав, а не по причине законности перерегистрации религиозной общины УПЦ», здесь Большая Палата Верховного Суда определяет прежде всего процедурные моменты.

«В решении говорится о вопросах подсудности, то есть какие суды могут защищать права верующих в случае захвата их храмов или незаконной перерегистрации. Ведь в последние годы была некоторая неопределенность, поскольку после обращений в суд за защитой своих прав, обычно рассмотрение сводилось к решению того, какой суд должен рассмотреть дело. В этом Решении была сформирована определенность, что рассмотрение такой категории дел относится к хозяйственной юрисдикции. Кроме того, Большая Палата ВС обратила внимание на избрание способа защиты и предмет спора в таких делах», - отметил глава Юридического отдела.

Протоиерей Александр Бахов отметил, что религиозная община УПЦ в селе Сутковцы намерена продолжить защиту своих прав и еще раз обратится в суд, учитывая замечания, изложенные в данном решении Верховного суда.

По мнению главы Юридического отдела УПЦ, «в ПЦУ решили при отсутствии полного судебного решения сманипулировать на этой ситуации и распространить информацию о законности перехода в их структуру нашего прихода, и даже больше - заявить, что «Верховный Суд принял важное решение в вопросах изменения религиозными общинами своего подчинения». Но на самом деле, как мы видим из обнародованного решения - это абсолютно не соответствует действительности».