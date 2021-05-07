Войти | Зарегистрироваться
15:07

пятница,
07 мая
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Кировоградщине УПЦ отпели 46 перезахороненных воинов Второй мировой войны

07.05.2021 / 13:50
На Кировоградщине УПЦ отпели 46 перезахороненных воинов Второй мировой войны
Источник: Центр информации УПЦ
Останки 46-ти воинов были найдены благодаря стараниям исследователей ОО «Вечно живым» и местных жителей

В Кировоградской области духовенство Украинской Православной Церкви отпели 46 участников освободительных боев 1943 года, останки которых обнаружили поисковики.

Как сообщили Центру информации УПЦ в Александрийской епархии, чин погребения совершил архиепископ Боголеп (Гончаренко).

Останки 46-ти воинов были найдены благодаря стараниям исследователей ОО «Вечно живым» и местных жителей. Тела погибших воинов решили перезахоронить.

Владыке Боголепу сослужили благочинный округа протоиерей Николай Чутора и духовенство района. 

Миссия собрала общину села и района, представителей власти и общественной организации поисковиков. 

Как сообщалось ранее,в Бориспольской епархии УПЦ священники поздравили с праздником Воскресения Христова военнослужащих воинской части, которая находится в селе Ревностное Бориспольского района.

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.