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Блинкен отметил важность борьбы с коррупцией в Украине

07.05.2021 / 13:51
Борьба с коррупцией является одним из самых важных вопросов для украинского народа, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы говорили о реформах и реформировании институций, потому что есть очень много разных интересов, которые выступают против усилий Украины в реформировании и борьбе с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние силы, такие как олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные узкие интересы нелегитимными средствами за счет народа Украины. Потому борьба с коррупцией является одним из самых важных заданий для украинского народа и решающей для улучшения его жизни: от услуг, на которые народ полагается до возможностей, которыми он пользуется", - сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 6 мая.

Источник

коррупция, Бликен
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