Конфликт на Донбассе не является и не станет замороженным - председатель ОБСЕ

"Я категорически против того, чтобы называть конфликт в Донбассе или в Крыму замороженным... Потому что это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным его решить. И я считаю, что сейчас Донбасс точно не является замороженным. Ведь Трехсторонняя контактная группа или нормандский формат до сих пор действуют, пытаются найти его решение", - сказала Линде в интервью "Европейской правде", опубликованном 20 января.

Она напомнила, что на саммите Нормандской четверки в Париже была договоренность о новой встрече лидеров при ряде условий. "Украина выполнила все условия. Россия - к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как будут продолжаться переговоры, от того, как именно будет договорено выполнять эти условия", - отметила Линде.

По ее словам, позитив от переговоров все равно есть - это перемирие, которое продолжается с 27 июля. "И даже несмотря на то, что сейчас мы видим ухудшение ситуации, что неделю назад погиб украинский военнослужащий, ситуация все равно намного лучше, чем была год назад! Ведь в 2020 году только за январь и февраль было 34 жертвы", - отметила председатель ОБСЕ.

Линде подчеркнула, что приоритет ее председательства - попытаться разрешить конфликт или хотя бы сделать шаг к его решению, не отходя от принципа всеобъемлющей безопасности.

"И, конечно же, обязательным является соблюдение принципа целостности и единства Украины, что включает украинский Крым и Севастополь. Конечно, мы будем основываться на достигнутом предварительными председательствами в ОБСЕ, используя и Нормандский формат, и Трехстороннюю контактную группу", - резюмировала она.

На вопрос о том, стоит ли ОБСЕ стать участницей нормандского формата, Линде отметила, что нет, поскольку "Нормандия" - это уже устоявшийся формат. "Всегда стоит анализировать, что является эффективным, что работает. А нынешний формат "Нормандии" как раз работает", - подчеркнула председатель ОБСЕ.

"Зато ОБСЕ сконцентрировала усилия в Трехсторонний контактной группе, где наша представительница Хайди Грау делает очень важную работу. И даже если в Украине ее критикуют, на самом деле она делает очень много, чтобы приблизиться к решению конфликта, и эти усилия заслуживают поддержки. Так же, как и работа СММ - самой большой миссии нашей организации", - добавила она.

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