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Зеленский издал новый указ – улучшить дороги

22.07.2019 / 13:50
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Об этом сообщает сайт Офиса президента, и страница Facebook министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Документ предусматривает ряд мер, направленных на создание безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог, формирование благоприятных условий для бизнеса.

До 1 января 2020 года Кабмин должен обеспечить перепросмотр квалификационных критериев, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Должны быть созданы условия для использования новейших технологий и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте дорог.

Заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог".

Первоначально необходимо провести капитальный ремонт 24 тыс. км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн и еще 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии.

На решение Зеленского отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Омелян заявил: "Где дорога? Дороги строятся только в бурном воображении. Подписал указ. Теперь дороги должны указ выполнить ... для дорог нужны деньги! А также контроль, конкуренция и качество! Указами, постами в фб, роликами, тегами дороги не ремонтировались и никогда ремонтироваться не будут. Не забудьте предусмотреть минимум 75 млрд грн для Дорожного фонда в госбюджете на 2020 год на дорожную сеть плюс 10 млрд грн на территориальные дороги между райцентрами. Иначе указ используют не по назначению".

Напомним, за несколько дней Зеленский посетил несколько регионов и узнал о ряде проблем, которые мешают качественному ремонту дорог. В Днепре даже поспорил с мэром Борисом Филатовым.

Всего в Украине 169 тыс. км дорог различных категорий. Зеленский считает, что на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали.

Руководитель ОП Андрей Богдан заявил о коррупции в дорожной сфере и о необходимости проверки работы "Укравтодора" и его руководства.

В 2017-2018 гг. Украина в мировом рейтинге качества дорог оказалась на 130 месте из 137-ми. Украина на одну позицию обошла Мозамбик, который занял 129 место, после Украины на 131 месте расположился Парагвай.

Источник 

дороги, Зеленский
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