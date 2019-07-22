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Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража

22.07.2019 / 12:27
Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга приняли решение отклонить апелляции "Газпрома" на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран.

 

А также взыскание с "Газпрома" активов в пользу "Нафтогаза". Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Соответствующие решения суды приняли 8 июля.

Апелляцию на принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража в Люксембурге "Газпром" подал в конце мая 2019 года. Также российская компания пыталась через суд отменить арест своих активов в Люксембурге.

Напомним: "Нафтогаз Украины" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов.

В январе в Высоком суде города Амстердам закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража, в частности относительно принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах.

Как тогда напомнил директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" по решению арбитража.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Источник 

суд, Газпром, Нафтогаз
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