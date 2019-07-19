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Смолий: проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни

19.07.2019 / 18:37
Проведение парламентских выборов не отразится на курсе гривни, считает глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Двойные выборы, действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает делать это сейчас. Укрепление гривни было вызвано, прежде всего, факторами благоприятных условий для нашего экспорта, а также притоком (средств) иностранных инвесторов во внутренние государственные ценные бумаги, что привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, к укреплению гривни", - сказал Смолий на пресс-брифинге в четверг, 18 июля.

Источник

НБУ, курс гривни, Смолий
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