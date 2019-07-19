Глава НБУ: инфляция в Украине будет постепенно замедляться

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий 18 июля во время брифинга по решению Правления Национального банка по монетарной политике.

По его словам, весомым фактором, который сдерживал фундаментальное давление на цены, была жесткая монетарная политика. "В том числе из-за укрепления обменного курса относительно валют стран-торговых партнеров и снижение инфляционных ожиданий населения, бизнеса, банков и финансовых аналитиков", - пояснил глава НБУ.

В то же время показатели инфляции оставались сравнительно высокими как из-за давления со стороны потребительского спроса и производственных затрат, так и значительные темпы роста административно регулируемых цен, отметили в Нацбанке.

Однако НБУ прогнозирует, что инфляция будет в дальнейшем постепенно замедляться.

Так, по прогнозам центробанка, уже к концу 2019 инфляция снизится до 6,3%, а в начале следующего вернется в целевой диапазон и достигнет среднесрочной цели 5% в конце 2020 года.

Напомним: 15 июля Всемирный банк отметил, что рост экономики Украины является сдержанным и неустойчивым.

10 июля Украина выпала из топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией.

В конце апреля Нацбанк подтвердил свой макропрогноз: рост реального ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,5%, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%.

Инфляция составит 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах.

Источник