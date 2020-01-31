Смолий: инфляция в 2020 году не превысит 5%

Об этом сказал глава Национального банка Украины Яков Смолий во время пресс-брифинга по вопросам монетарной политики 30 января.

"В 2019 году потребительская инфляция замедлилась до 4,1% - самого низкого уровня за последние 6 лет. Таким образом, мы достигли цели 5 ± 1 п.п., которую декларировали в 2015 году. Укрепление гривни имело решающее влияние на стремительное замедление инфляции в конце прошлого года. Ревальвация нивелировала эффекты достаточно сильного потребительского спроса", - сказал Смолий.

"Замедление инфляции, по нашим оценкам, будет продолжаться. Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5 ± 1 п.п., но в 4 квартале она ускорится и составит 4,8% по итогам текущего года. До конца года она вернется в цильвий диапазон", - подчеркнул он.

"Этому будет способствовать ряд факторов. Во-первых, прошлогодняя ревальвация гривни будет продолжать отображаться на стоимости импортируемых товаров. Во-вторых, сохранение относительно невысоких цен на энергоносители на мировых рынках будет сдерживать подорожание топлива на внутреннем рынке.

В-третьих, продовольственная инфляция при отсутствии шоков предложения будет незначительной благодаря ожидаемому улучшению урожайности овощей и фруктов", - пояснил глава НБУ.

По его словам, в 2021-2022 годах инфляция вследствие смягчения монетарной политики будет находиться на уровне среднесрочной цели 5 ± 1 п.п.

Напомним: в 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.

В декабре 2019 года, по сравнению с предыдущим месяцем, дефляция составила 0,2%.

По данным Госстата, среднегодовая инфляция в 2019 году (январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года) снизилась до 7,9% с 10,9% годом ранее.

В ноябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом измерении инфляция замедлилась до 5,1%.

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