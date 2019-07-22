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"АрселорМиттал": СБУ заморозила проект на 150 миллионов долларов

22.07.2019 / 14:21
Служба безопасности Украины более 14 часов проводила обыск и следственные действия на территории предприятия "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом сообщил главный юрисконсульт "АрселорМиттал Кривой Рог" Артем Филипьев.

Как отмечается, группа проверяющих зашла на предприятие в десять утра 20 июля и покинула территорию компании в три часа ночи 21 июля.

Компания сообщает, что в результате обыска 20 июля была изъята машина непрерывного литья заготовок № 3 и отдельные элементы оборудования.

"Комплекс новых МНЛЗ-2, 3 является одним из ключевых инвестиционных проектов компании, стоимость которого составляет около 150 млн долларов. Изъятие МНЛЗ-3 делает невозможным продолжение строительства в соответствии с программой модернизации и наносит АрселорМиттал прямые убытки", - говорится в сообщении.

"В настоящее время неизвестно, сколько будет длиться проверка МНЛЗ-3 и документов со стороны СБУ, и как далее будут развиваться события", - сообщает пресс-служба.

В связи с большими габаритами объекта сотрудники УСБУ приняли решение оставить изъятое по месту фактического расположения без возможности опечатывания. При этом объект не имеет средств ограничения доступа посторонних лиц.

Таким образом, отмечают в пресс-службе, "АрселорМиттал" не имеет возможности продолжать строительство, модернизацию, планировать производство продукции и заключать контракты на поставку заготовки клиентам.

"Проект заморожен. Работники "АрселорМиттал" и подрядных организаций не смогут выполнять дальнейшую работу на этом объекте", - заявили в компании.

Напомним: Служба безопасности Украины в субботу проводит обыски на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог".

13 июля президент Владимир Зеленский раскритиковал руководство металлургического гиганта за вред экологии. По его словам, за последние 5 лет в Кривом Роге в среднем появилось около 25 тыс. онкобольных людей.

17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.

18 июля "АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировал открытое СБУ дело и намекнул на давление на бизнес.

Источник 

СБУ, Кривой Рог, АрселорМиттал Кривой Рог
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