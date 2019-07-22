Глава Минфина ожидает большего снижения учетной ставки и призывает разблокировать "большую приватизацию"

"НБУ снизил учетную ставку до 17%. Учитывая фактический уровень инфляции, Минфин, конечно, тайно надеялся на большее снижение ставки, потому что учетная ставка напрямую влияет на стоимость размещения Минфином облигаций внутреннего государственного займа в гривне, но рады, что НБУ сохранил тенденцию к снижению!", – написала она в Facebook.

Для сохранения нынешнего курса на эффективное управление государственным долгом и продолжение ответственной бюджетной и фискальной политики, Украине следует направить усилия на разблокировку процесса "большой приватизации", указала она.

"Поэтому большая приватизация – не только инструмент для преодоления коррупции в госкомпаниях и поступления для них эффективного собственника, но и источник финансирования, который сокращает необходимость заимствований на эту сумму и уменьшает количество средств, необходимых для его обслуживания. Поэтому энергия и меры во второй половине года должны быть направлены на разблокирование "большой приватизации" и организации прозрачных и публичных конкурсов на все активы", – пояснила Макарова.

Она также напомнила, что из запланированных в 2019 году 17,1 млрд грн поступлений от приватизации госбюджет в настоящее время получил 0,3 млрд грн.

Напомним, Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда удовлетворила жалобу Фонда госимущества на решение судов предыдущих инстанций, разблокировав процесс назначения советников по приватизации пяти госкомпаний.

ФГИ провел конкурсы по отбору инвестсоветников для шести объектов из перечня предприятий "большой приватизации": "Одесского припортового завода" (ОПЗ), угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и "Индара", "Электротяжмаш". Однако их работа была заблокирована судебным решением.

В рамках обеспечительных мер суд запретил Кабмину утверждать отобранных Фондом советников для продажи пяти компаний до рассмотрения иска по сути (свободным от этого ограничения оставался лишь "Президент-отель").

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