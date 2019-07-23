Кабмин согласовал кандидатуру главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 года № 543-р, обнародованном на Правительственном портале.

"Согласовать кандидатуру Марченко Ирины Александровны на должность председателя правления публичного акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", - говорится в документе.

Отмечается, что кандидатура председателя правления была избрана путем прозрачного и открытого отбора с участием независимого негосударственного специалиста по подбору персонала.

Напомним, ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" - национальный оператор зернового рынка Украины, лидер в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых. Предприятие было создано в 2010 году. ГПЗКУ в 2018/2019 маркетинговом году увеличила продажи готовой продукции на внутреннем рынке почти на 42% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году корпорация инвестировала в оптимизацию производства, модернизацию оборудования и развитие переработки 101 млн грн.

На 2019 год корпорация запланировала энергомодернизацию своих зернохранилищ и наращивание мощностей собственной перевалки зерна по морю. Также будет продолжаться процесс адаптации перерабатывающих филиалов ГПЗКУ к требованиям системы безопасности пищевых продуктов 22000:2005 (HACCP). Запланированы затраты на капитальные инвестиции в нынешнем году - 179,8 млн грн. Ожидается, что такие капиталовложения позволят увеличить производство муки на 15%, или до 26 тыс. тонн в год, и усилить присутствие компании на внутреннем рынке Украины.

Источник