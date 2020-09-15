Оксана Марченко рассказала о своих планах в медиа

Так, отвечая на вопрос хотела бы она попробовать себя еще в информационном вещании - например, на ZIK, "112 Украина" или Newsone, ведущая ответила: «Это давно пройденный этап, даже не знаю, почему вы меня отправляете в телевизионные "ясли" - я вышла оттуда 20 лет назад. Я работаю сейчас над новым проектом, и это очень серьезная работа другого уровня».

Марченко рассказала, что доля в "1+1" 24,65% позволяет раздражать людей, которые там работают и считают себя "журналистами", - каждый день они просыпаются с мыслью, что работают у меня. «Надеюсь, однажды у них проснется и совесть», - добавила Марченко, признавшаяся, что сама смотрит преимущественно канал Дискавери.

Оксана Марченко сказала журналистам, что не хотела бы поруководить каналом или создать собственное СМИ. Такое СМИ давно создано - это телевизионный продакшн "Омега ТВ". «Почти за 20 лет снято много проектов, сотни серий "Имен", ряд социально-развлекательных шоу, реалити, документальных фильмов. Сейчас идет монтаж 10 серий нового цикла, который станет определенным откровением для зрителя», - добавила Марченко.