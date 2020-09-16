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Рада официально осудила действия Лукашенко

16.09.2020 / 09:01
Рада официально осудила действия Лукашенко
Верховная Рада Украины сделала официальное заявление, в котором осудила действия властей Беларуси.

И призвала их наладить "цивилизованный и демократический диалог с обществом с целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в стране".

Об этом шла речь на заседании парламента во вторник, 15 сентября.

За соответствующий проект постановления №3053а проголосовали 228 народных депутатов из 226 необходимых.

Таким образом Рада выразила обеспокоенность относительно ситуации в Беларуси, которая сложилась после президентских выборов. Украинский парламент не считает их ни свободными, ни честными, а такими, которые прошли с многочисленными существенными нарушениями.

По мнению Рады, это дает основания считать, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не отражают реального волеизъявления белорусских граждан, а мирные протесты граждан, которые стихийно начались по всей стране, жестко подавляются белорусскими властями.

ВР осуждает методы белорусских властей по разрешению ситуации в стране, считает недопустимым привлечение сил РФ и ОДКБ для нормализации ситуации и призывает преодолевать кризис демократическим путем с привлечением независимых международных посредников.

Источник

Беларусь, ВР, Лукашенко
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