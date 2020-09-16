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Зеленский: до встречи "нормандской четверки" еще раз встретятся советники

16.09.2020 / 09:42
Саммит лидеров "нормандской четверки" может произойти после еще одной встречи их советников, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил Зеленский в Вене на совместном с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом брифинге 15 сентября.

Зеленский напомнил, что 11 сентября состоялась встреча советников лидеров "нормандской четверки", без которой невозможна была встреча лидеров.

Он надеется, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча советников.

Прямая речь Зеленского: "На этой встрече (11 сентября) договоренность главная: будет режим тишины, не будет выстрелов. Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших.

Несколько вопросов там еще поднимались. Еще в Минской подгруппе подготовили 20 новых участков для разминирования... и открытие "КПВВ, и новых точек разведения. Есть шаг вперед в вопросе доступа "Красного креста" на временно оккупированных территориях, о чем говорили еще в нормандском формате (лидеры - ред.) в декабре (...).

Многие вещи проговорили, вопросы подняли, но не решили, а должны решить, иметь хотя бы генеральные соглашения для того, чтобы уже состоялась встреча лидеров.

Поэтому будет встреча – не могу обещать, но, мне кажется, в течение 10 дней должна быть, надеюсь, еще одна встреча советников, после которой должна быть встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече".

Зеленский сказал, что "желательно в ближайшее время закончить войну", а первым шагом к этому является стабильное прекращение огня, потому что "никакого диалога без прекращения огня не может быть".

Поэтому, по его словам, договоренности от 27 июля очень важны. После них 6 недель не было потерь, но на 7-й неделе была боевая потеря. Поэтому нужна была срочная встреча советников.

В целом, по словам украинского президента, "14 тысяч погибших на этой войне, которую начинала не Украина".

 Визит в Вену – первая зарубежная поездка Владимира Зеленского после карантинного "локдауна". В ней президента сопровождает супруга Елена.

Напомним, 11 сентября в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки": Украины, России, Германии и Франции, которые длились 7 часов.

Главным результатам переговоров руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал договоренность продолжить режим "тишины" в Донбассе. По его словам, делегации прошли практически по всем пунктам договоренностей лидеров, достигнутых в Париже в декабре 2019 года.

Ермак выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель, а нормандская встреча на уровне лидеров – до конца года.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о якобы договоренности с украинской стороной, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах от 15 июля и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин это подтвердил.

Однако официальные сообщения Украины и России о результате переговоров в Берлине отличались: в частности, Ермак не подтвердил слов Козака о согласии внести коррективы в постановление о назначении выборов в Украине, а Козак заявил, что условий для проведения "нормандской" встречи с участием Владимира Путина нет.

Действующее постановление ВР предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей. Россия требует изменений для ОРДЛО.

Источник

Зеленский, нормандская встреча
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