Советники "Нормандской четверки" еще не обсудили все вопросы и не поставили в них точки, но главное, что сохраняется режим прекращения огня на Донбассе - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Первое – была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи в Нормандском формате. И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров в Нормандском формате. Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников", - сказал он на брифинге в субботу, 12 сентября, в Одессе.

Зеленский подчеркнул, что самое главное решение, которое есть после встречи в Берлине, - это продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе. "Довольны ли мы на сто процентов? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать", - указал он.

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