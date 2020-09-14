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Советники "Нормандской четверки" еще не обсудили все вопросы и не поставили в них точки, но главное, что сохраняется режим прекращения огня на Донбассе - Зеленский

14.09.2020 / 15:23
Политические советники глав государств "Нормандской четверки" не обсудили все вопросы на встрече 11 сентября в Берлине и не поставили в них точки, поэтому будет еще одна встреча для продолжения подготовки встречи лидеров в Нормандском формате.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

"Первое – была встреча, это очень важно. Это означает, что продолжаются встречи в Нормандском формате. И если встречаются советники, значит, будет планироваться встреча лидеров в Нормандском формате. Советники не обсудили все вопросы и не поставили точку во многих вопросах, поэтому будет еще одна встреча советников", - сказал он на брифинге в субботу, 12 сентября, в Одессе.

Зеленский подчеркнул, что самое главное решение, которое есть после встречи в Берлине, - это продолжение и соблюдение режима тишины на Донбассе. "Довольны ли мы на сто процентов? Нет. Была боевая потеря, да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, идем к миру на востоке Украины, то первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это означает, что наши парни не будут погибать", - указал он.

Источник

Зеленский, нормандская встреча
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