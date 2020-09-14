В Киево-Печерской лавре открылась православная ярмарка

В Киево-Печерской лавре с 12 по 20 сентября проходит выставка-ярмарка, посвященная празднику Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, палатки размещаются на улице, ведущей к Дальним пещерам (территория нижней Лавры).

На выставке можно приобрести иконы и богослужебную утварь, книги для православного читателя, в том числе и детскую литературу, православные фильмы, мультфильмы и песнопения на аудио- и видеоносителях, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и другое.

Также можно заказать поминовение о здравии и об упокоении в монастырях — участниках мероприятия.

Режим работы выставки: с 9.00 до 19.00 часов. Вход свободный.

Организаторы ярмарки просят гостей соблюдать карантинные ограничения.

«Всем желающим посетить выставку-ярмарку необходимо соблюдать карантинные меры: социальную дистанцию, а также быть в масках. Если чувствуете недомогание, пожалуйста, оставайтесь дома» — просят организаторы выставки-ярмарки.