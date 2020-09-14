"За будущее" и другие новые проекты копируют тезисы Медведчука, потому что только у ОПЗЖ рейтинги растут, - Долгачев

Об этом пишет на сайте "Корреспондент" журналист Эдуард Долгачев, анализируя шансы новых политических партий.

Долгачев поясняет, что "в плане идеологии "Пропозиция", "Наш край" и "За будущее" копируют основные тезисы Медведчука и его "Оппозиционной платформы".

"Это в первую очередь тезис о том, что Украине нужны опытные политики и успешные профессионалы. Сегодня запрос на приход опытных политиков и профессионалов - один из самых перспективных. Запрос на профессионалов обратно пропорционален тому, что избиратели сурово разочаровались в "новых лицах", которые оказались дилетантами, неврастениками и "профанами", - написал журналист.

"А руководители "За будущее", как видим, даже осмеливаются повторять за главным оппозиционером, что Украине не нужна кредитная удавка МВФ и ЕС, которые выкручивают руки за каждый кредитный транш", - добавил он.

По словам Долгачева, "Пропозиция" и другие копируют идейную повестку Медведчука, потому что ниша конструктивной оппозиции - самая быстрорастущая.

"Конструктивная оппозиция, где господствует ОПЗЖ Виктора Медведчука - это сегодня самая быстрорастущая ниша, в то время как рейтинги Зеленского и "слуг" катятся "под откос". Минимум 7 из 10 украинцев, которые голосовали за Зеленского, но спустя год правления "зеленых" жестко разочаровались, сегодня уходят к Медведчуку", - характеризует журналист перетоки голосов от "Слуги народа" к ОПЗЖ.

Увы, заключает Долгачев, "но социологи пока не дают шансов никому из новых проектов".

"Например, свежий опрос компании "Роботизированные системы", где лидируют "Слуга народа" (25,4 %) Зеленского и "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука (22,2 %), вообще не дает им никаких шансов. Разве что "За будущее" может претендовать на 0,7 %, что на деле меньше статистической погрешности", - приводит журналист данные социологических опросов.

"А значит, новым политическим проектам суждена максимум роль технической площадки для выдвижения своих кандидатов в мэры и предвыборных списков в областные и городские советы. Что касается перспектив на уровне всей Украины, то пока что ни "Пропозиции", ни вообще никого из них на политической карте просто нет", - констатировал журналист Эдуард Долгачев.