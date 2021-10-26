Данилов: Три группы хотят представлять Путина в Украине, группа Медведчука отвалилась

Об этом заявил Данилов в интервью "РБК-Украина"

Прямая речь: "Что на сегодняшний день происходит на российском направлении? На российском направлении сейчас происходит колоссальная борьба за влияние на Украину среди тех людей, которые находятся на территории нашей страны. Между этими группами идут столкновения.

Медведчук был одной из этих групп, он был, скажем так, в фаворе с учетом того, что он кум Путина. Сейчас между этими группами идет выяснение отношений, кто будет здесь старшим и представлять интересы Российской Федерации.

Много таких групп? Я знаю как минимум три группы, которые выясняют, кто будет представлять здесь интересы Путина. Группа, которая отвалилась, – это была группа Медведчука, четвертая".

Так секретарь СНБО ответил на предположение о том, что России может быть выгодно получить решение ЕСПЧ против Украины по делам Медведчука как "юридической подпорки" для снятия санкций.

Данилов отметил, что Медведчук находится под домашним арестом не из-за санкций: "Санкции не имеют к этому отношения, мы занимались превентивными мерами".

"Но если в 2014-м, 2015-м, 2016-м годах происходили какие-то процессы, общество же должно о них знать. Надо четко понимать последствия тех или иных действий. Это, кстати, касается не только Медведчука", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, Нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку выдвинуты два подозрения: в государственной измене Украине, связанной с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с оккупантами Крыма, и в госизмене, связанной с договоренностями о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса (ОРДЛО).

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

По этому делу Медведчука отправили под домашний арест. На задержание его подельника нардепа Тараса Козака Служба безопасности Украины получила разрешение суда.

8 октября Медведчуку объявили ​​новое подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.

12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест, хотя обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен. Прокуратура планирует обжаловать это решение.

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