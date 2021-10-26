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В Одессе священники и семинаристы стали донорами крови

26.10.2021 / 14:35
В Одессе священники и семинаристы стали донорами крови
Источник: Центр информации УПЦ
В Одесской епархии отметили, что уже более пяти лет священство и семинаристы учувствуют в благотворительных акциях по сдаче донорской крови для болеющих детей

В Одессе духовенство УПЦ и студенты Одесской семинарии стали донорами для онкобольных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Одесской епархии, сдачу донорской крови провели в рамках благотворительной акции «Добро объединяет».

Как рассказал руководитель Социального отдела протоиерей Павел Полищук, таким образом священство и клирики могут проявить свою веру. «Сегодня показываем нашу живую веру, потому что все, что делаем в Церкви – это должно каждого подвигать на добрые дела. Это живое доброе дело и живое участие в жизни тех людей, которым в силах и можем помочь», – сказал он.

В Одесской епархии отметили, что уже более пяти лет священство и семинаристы учувствуют в благотворительных акциях по сдаче донорской крови для болеющих детей.

Источник: Inpress.ua
упц, донор, одесская епархия
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