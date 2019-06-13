Архиерей УПЦ сдал кровь для больных детей и призвал православных следовать его примеру

Архиепископ Иона и Братство преподобного Ионы Киевского призывают сдать кровь для онкобольных детей в рамках акции «Ваша капелька любви».

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря архиепископ Обуховский Иона 13 июня сдал кровь для детского отделения Национального института рака и призвал всех неравнодушных присоединиться к донорству. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Детское отделение Института рака. 450 мл. Только что. Присоединяйся к нам!», - пишет иерарх.

Братство Преподобного Ионы Киевского предоставляет киевским детским онкоцентрам доноров крови. Волонтерами Братства прп. Ионы была разработана и поддерживается база доноров для онкобольных детей «Ваша капелька любви».