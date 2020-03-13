Священники Запорожской епархии УПЦ сдали кровь для онкобольных детей

В Запорожской области в Энергодаре в рамках акции «Любовь милосердствует» представители духовенства и прихожане храмов УПЦ стали донорами крови.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, в отделении трансфузиологии СМСЧ‑1 верующие сдали кровь для онкобольных детей.

«Все мы стараемся угодить Богу и показать, что мы Его любим. Мы стараемся приобрести любовь к Богу, справедливо считая ее наивысшей добродетелью, но любовь к Богу, как правило, проявляется в любви к ближнему […] Проект «Любовь милосердствует» продолжается, а это значит, что каждому человеку предоставлена возможность стать донором и подарить выздоровление и жизнь больному ребенку», - рассказали в епархии.