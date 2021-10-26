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Шесть областей в "красной" зоне, еще шесть – на грани

26.10.2021 / 14:17
По состоянию на 25 октября в "красную" зону эпидемической опасности попали шесть областей, еще шесть регионов приблизились к "красной" зоне по показаниям.

Таковы данные Министерства здравоохранения

По состоянию на 25 октября в "красной" зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

По показателям приблизились к "красной" Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области, которые сейчас "оранжевые".

В желтой зоне эпидопасности остаются Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская области.

Уровень заболеваемости коронавирусом по стране составляет 614 на 100 тысяч населения (при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения).

Напомним: По состоянию на 23 октября в Украине "красными" были 7 областей – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская.

С 26 октября Ровенская и Николаевская области официально станут "красными". Тогда всего будет 8 "красных" областей.

С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения covid-19. С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.

С 23 октября Сумская область будет относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.

С 21 октября Кабмин изменил правила перевозки пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при наличии у пассажиров covid-сертификата (об одной дозе, или полной вакцинации), отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на сovid-19, сделанных не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

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коронавирус, красная зона
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