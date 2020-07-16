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В Украине изменили критерий для стран "красной" зоны

16.07.2020 / 12:17
Кабинет министров Украины повысил с 40 до 55 активных больных с COVID-19 на 100 тыс. населения показатель для распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Соответствующее постановление правительство утвердило с доработкой на заседании в среду, 15 июля.

"Проектом акта предлагается установить, что государствами со значительным распространением COVID-19 считаются те, где количество активных случаев заболевания COVID-19 превышает 55 чел. на 100 тыс. населения. Ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в Украине было 37 активных больных на 100 тыс. населения. В настоящее время этот показатель составляет в Украине 62",- прокомментировал решение министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания.

Как сообщалось, в Украину без самоизоляции/обсервации пускают людей из стран "зеленой" зоны, где количество активных случаев COVID-19 менее 40 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 9 июля в "красную" зону (показатель свыше 40 на 100 тыс. населения) входили: Французская Гвиана, США, Панама, Армения, Оман, Бельгия, Перу, Бахрейн, Боливия, Бразилия, Гондурас, Кувейт, Сан-Томе и Принсипи, Южная Африка, Катар, Саудовская Аравия, Доминиканская Республика, Северная Македония, Эквадор, Израиль, Молдова, Экваториальная Гвинея, Россия, Кабо Верде, Габон, Колумбия, Португалия, Чили, Беларусь, Гватемала, Теркс и Кайкос, Аргентина, ОАЭ, Черногория, Казахстан, Франция, Палестина, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Азербайджан, Сейшельские о-ва, Люксембург, Майотта, Коста-Рика, Канада, Сингапур, Ирак, Мавритания, ЦАР, Мальдивы, Мексика, Бангладеш, Египет, Гвинея-Бисау, Сальвадор, Пакистан, Эсватини, Албания, Болгария и Чехия.

По данным на 9 июля, в "зеленую" зону перешли бы Пакистан, Чехия, Болгария, Албания, Эсватини, Сальвадор, Гвинея-Бисау, Египет и Бангладеш.

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Кабмин, коронавирус, COVID-19, красная зона
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