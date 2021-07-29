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Из-за распространения штамма "Дельта" Кабмин изменит порядок пересечения границы

29.07.2021 / 09:01
Из-за распространения штамма "Дельта" Кабмин изменит порядок пересечения границы
Кабинет министров внесет изменения в правила пересечения государственной границы Украины: те кто будут въезжать из России или Индии после 7 дней пребывания в этих странах, будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства 28 июля

Прямая речь: "Новый штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по Европе, крупная вспышка, вызванная этим штаммом, циркулирует на территории Российской Федерации. Мы предлагаем новые правила пересечения границы, которые вступят в силу через 7 дней после официальной публикации, чтобы снизить возможность распространения вируса на территории Украиніы если кто-то заболевает за пределами нашей страны.

Благодаря этим изменениям мы сможем делать более качественные эпидемиологические расследования в случае обнаружения носителя. Самоизоляция или обсервация невакцинированных от COVID-19 человек будет способствовать контролю и уменьшит шанс новой масштабной вспышки на территории нашего государства.

Стоит заметить, что для граждан Украины, которые выехали за пределы страны до момента вступления в силу этого постановления, которое мы предлагаем, возвращение домой будет оставаться беспрепятственным. С вступлением в силу постановления граждане Украины продолжат беспрепятственно пересекать границу при наличии хотя бы одной прививки от COVID-19.

Иностранцы всегда должны иметь отрицательный результат теста, страховой полис. В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить приложение "Вдома". Оно начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит отрицательный результат теста на территории нашего государства".

По словам Ляшко, таким образом удастся контролировать состояние здоровья путешествующих украинцев и иностранных туристов. В случае положительного теста при пересечении государственной границы человек идет или на самоизоляцию или на лечение - по необходимости, а эпидемиологи начинают расследование и тестирование всех контактных лиц.

Особому контролю подлежат вакцинированные иностранцы или украинцы, прибывшие из России и Индии. Если они провели последние 7 дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности ее прекращения.

Источник

Кабмин, коронавирус, COVID-19
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