Активисты Ирпеня перекрыли дорогу из-за незаконного строительства

Там назревает масштабное строительство многоэтажного дома (а возможно, и нескольких), к которому, по мнению активистов, причастно окружение бывшего мэра города Владимира Карплюка.

Митингующие перекрыли дорогу возле городского водоканала. Они требуют у застройщиков – Максима Скибы и Ивана Алексеенко – не строить небоскрёбы, а городского голову Александра Маркушина «благодарят» за бесконечные пробки на дорогах и уничтожение социальной инфраструктуры.

Как удалось выяснить ранее, застройщиком является «Новосел инвест», который строил ЖК «Реноме» и «Sky». Сразу после победы на местных выборах людей Карплюка на Чехова началась активная вырубка деревьев, особенно пострадал участок напротив отеля «Стокгольм».