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В авиакатастрофе на Франковщине погиб профессиональный летчик и три иностранца

29.07.2021 / 11:15
На Прикарпатье в авиакатастрофе близ села Шепаровцы разбился профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк. Вместе с ним погибли еще трое иностранцев.

Эту информацию подтвердили на Коломыйском аэродроме малой авиации.

Игорь Табанюк был профессиональным летчиком, инструктором. Военный пилот возглавлял ОО «Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации». В Коломые Игорь Табанюк организовал тренировочную базу для частных самолетов малой авиации.

Ранее, в интервью Ukrainer Игорь Табанюк признался, что имеет инструкторский рейтинг и подготовил пилотов, которые уже летают самостоятельно. Табанюк считал себя «больным авиацией», мечтал, чтобы многие люди тоже полюбили это дело. По его словам, летать - это как наркотик: люди боятся, а потом, когда полетали, говорят: «Я еще хочу».

28 июля около 13:40 вблизи с. Шепаровцы Коломыйского района произошло падение легкомоторного спортивного самолета WT-10 Advantic на частный жилой дом с последующим горением. Погибли 4 человека, находившиеся в самолете.

Источник

самолет, катастрофа, Коломыя
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