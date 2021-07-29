Кабмин согласовал замену главе Черниговской ОГА Коваленко. Ранее уволили ее мужа - Хомчака

Об этом шла речь на заседании Кабинета министров 28 июля.

Во время представления Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове.

Он отметил, что последние 6 лет работал в компании "Укргазвыдобування" на должностях директора по направлению, а сейчас заместителем генерального директора.

Напомним, 15 октября 2020 года президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрациы 29-летнюю Анну Коваленко.

Коваленко - жена бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.

27 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности, на его месте будет Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

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