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Кабмин согласовал замену главе Черниговской ОГА Коваленко. Ранее уволили ее мужа - Хомчака

29.07.2021 / 11:46
Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Об этом шла речь на заседании Кабинета министров 28 июля.

Во время представления Чаус рассказал, что родился и вырос в Чернигове.

Он отметил, что последние 6 лет работал в компании "Укргазвыдобування" на должностях директора по направлению, а сейчас заместителем генерального директора.

Напомним, 15 октября 2020 года президент Владимир Зеленский представил новую руководительницу Черниговской областной госадминистрациы 29-летнюю Анну Коваленко.

Коваленко - жена бывшего главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Руслана Хомчака.
27 июля стало известно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уходит с должности, на его месте будет Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

Источник

Кабмин, Чернигов
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